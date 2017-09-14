Патрульная милиция Бишкека проводит беседы со школьниками о правилах перехода через дорогу и водителями о скоростном режиме у школ

14 сентября 2017, 10:44 Комментарии

Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека с 21 августа по 20 сентября 2017 года проводит комплексные профилактические мероприятия "Внимание дети" в целях снижения аварийности с участием детей, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на улицах города Бишкек. Как сообщили в патрульной милиции, с 1 сентября сотрудники УПМ ГУВД столицы несут службу на дорожных участках при школах, где выявляют нарушителей Правил дорожного движения, а также проводят профилактические беседы со школьниками о правилах перехода через дорогу, в свою очередь с водителями проводят беседу о скоростном режиме у школ и правилах остановки у пешеходных переходов.

УПМ ГУВД Бишкека обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не забывать, что автомобиль является средством повышенной опасности.