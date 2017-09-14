Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Будь всегда на связи с услугой "Звонок за счет друга" от MegaComБудь всегда на связи с услугой "Звонок за счет друга" от MegaComОмурбек Бабанов: Ипотека под 9% — доступное жилье каждому кыргызстанцу!Омурбек Бабанов: Ипотека под 9% — доступное жилье каждому кыргызстанцу!

Патрульная милиция Бишкека проводит беседы со школьниками о правилах перехода через дорогу и водителями о скоростном режиме у школ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447723-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке проходит Центрально-Азиатская конференция по профилактике экстремизма в тюрьмах

В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт"

В Бишкеке впервые пройдет открытый кубок по кроссфиту

С начала года более 70 тыс жителей обучены правилам поведения при ЧС

Городские власти пробивают дорогу через ангары и гаражи

14 сентября 2017, 10:44       Комментарии

Управление патрульной милиции ГУВД Бишкека с 21 августа по 20 сентября 2017 года проводит комплексные профилактические мероприятия "Внимание дети" в целях снижения аварийности с участием детей, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков на улицах города Бишкек. Как сообщили в патрульной милиции, с 1 сентября сотрудники УПМ ГУВД столицы несут службу на дорожных участках при школах, где выявляют нарушителей Правил дорожного движения, а также проводят профилактические беседы со школьниками о правилах перехода через дорогу, в свою очередь с водителями проводят беседу о скоростном режиме у школ и правилах остановки у пешеходных переходов.
УПМ ГУВД Бишкека обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, не забывать, что автомобиль является средством повышенной опасности.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум