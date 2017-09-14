В Бишкеке проходит Центрально-Азиатская конференция по профилактике экстремизма в тюрьмах

14 сентября 2017, 10:50 Комментарии

Управление ООН по наркотикам и преступности совместно с Государственной службой исполнения наказаний организовали Центрально-Азиатскую конференцию по предупреждению распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях.

Мероприятие проводится 14-15 сентября в Бишкеке в целях ознакомления с опытом усиления регионального сотрудничества по профилактике распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях.

По мнению главы регионального представительства УНП ООН в ЦА Ашиты Миттал, существует необходимость интеграции инициатив по предупреждению радикализации к насилию среди заключенных с общими усилиями государства по развитию пенитенциарной системы.

"Плохие условия содержания, неэффективное управление, а также коррупция в пенитенциарной системе являются факторами, которые снижают эффективность усилий, направленных на предупреждение и противодействие распространения экстремистских идей в пенитенциарных учреждениях", - сказала она.

На конференции представители служб нацбезопасности, генеральных прокуратур, министерств внутренних дел, служб исполнения наказаний и гражданского общества стран Центральной Азии обсудили организацию работы с осужденными за экстремизм и терроризм.