В Генпрокуратуре кадровые перестановки. Назначены новые заместители

14 сентября 2017, 10:20 Комментарии

Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Токтогулов Кылычбек освобожден от занимаемой должности первого заместителя Генерального прокурора КР согласно поданному заявлению. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарат президента КР.

Другим указом глава государства назначил первым замом генпрокурора Боконбая Казакова.

Также Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому Дюшембиев Нурлан назначен заместителем Генерального прокурора, освободив от ранее занимаемой должности.