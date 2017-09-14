В парламенте депутат заявила о судебном беспределе в отношении ее коллег

14 сентября 2017, 10:26 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в ходе заседания парламента депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко выступила с заявлением о том, что судьи, рассматривающие дела ее однопартийцев, не придерживаются норм законодательства и Конституции.

Парламентарий отметила, что подобных случаев множество. Например, приехавшей дочери Омурбека Текебаева с трудом разрешили встретиться со своим отцом. В суде по делу другого депутата, Аиды Саляновой, судья не взял во внимание, что сначала у подсудимой, а затем у адвоката болели дети. Никитенко отметила, что существует политическая подоплека и этому есть конкретные подтверждения. Преследуя политические интересы, некоторые судьи не останавливаются ни перед чем и закрывают глаза даже на нормы о правах человека.

"Я еще раз хочу обратить внимание на беспредел, который творится в судебной системе. Большинство граждан сталкиваются с тем, что некоторые решения выносятся за деньги. Но есть и политическое преследование. Я хочу обратить внимание на дела моих коллег. Например, по делу Саляновой, когда у нее заболел двухлетний ребенок, судья не захотел откладывать процесс при наличии справок о том, что ребенок болен. Точно так же суд не принял во внимание то, что у адвоката Джакупбековой годовалый ребенок болеет. Я прошу прекратить этот беспредел", - сказала она.