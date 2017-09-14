США ввели жесткие визовые ограничения для четырех стран

14 сентября 2017, 10:34 Комментарии

США со среды перестанут выдавать визы для отдельных категорий граждан Камбоджи, Эритреи, Сьерра-Леоне и Гвинеи. Такая мера связана с тем, что эти страны отказываются принимать своих граждан обратно.

Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и Госдепартамент, визовые ограничения будут сняты после того, как эти государства примут всех граждан, подлежащих депортации.

Наиболее жесткие ограничения коснутся Эритреи - ее гражданам почти полностью прекратят выдачу бизнес и туристических виз.

В Гвинее будет отказано в туристических, студенческих и деловых визах для представителей властей этой страны и членов их семей.

В Камбодже ограничения коснутся сотрудников министерства иностранных дел при оформлении туристических виз.

В Сьерра-Леоне откажут в оформлении бизнес и туристических виз работникам МИД и иммиграционных ведомств.