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США ввели жесткие визовые ограничения для четырех стран

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366279_ss...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447719-ru.html

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14 сентября 2017, 10:34       Комментарии

США со среды перестанут выдавать визы для отдельных категорий граждан Камбоджи, Эритреи, Сьерра-Леоне и Гвинеи. Такая мера связана с тем, что эти страны отказываются принимать своих граждан обратно.
Как сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и Госдепартамент, визовые ограничения будут сняты после того, как эти государства примут всех граждан, подлежащих депортации.
Наиболее жесткие ограничения коснутся Эритреи - ее гражданам почти полностью прекратят выдачу бизнес и туристических виз.
В Гвинее будет отказано в туристических, студенческих и деловых визах для представителей властей этой страны и членов их семей.
В Камбодже ограничения коснутся сотрудников министерства иностранных дел при оформлении туристических виз.
В Сьерра-Леоне откажут в оформлении бизнес и туристических виз работникам МИД и иммиграционных ведомств.

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