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Сообщивший о вооруженных людях в Чуйской области таксист поменял показания

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447717-ru.html

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14 сентября 2017, 10:38       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Житель Панфиловского района, сообщивший о вооруженных людях, якобы угрожавших ему, стал менять показания, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе регионального УВД.
12 сентября примерно в 17.30 в РОВД Панфиловского района обратился 28-летний местный житель, работающий таксистом. Он утверждал, что ему угрожали неизвестные с оружием.
По тревоге был поднят весь состав Панфиловского РОВД. Объявили план "Перехват" в Московском, Жайыльском и Панфиловском районах Чуйской области.
"Мужчина стал менять показания. Сначала говорил, что преступники были одеты в спортивную форму, теперь утверждает, что на них был камуфляж. Информация не подтверждается. Разыскные мероприятия закончились. На поиск преступников было брошено много сил, милиция потратила время. Осматривали машины на трассе, прочесывали местность", - рассказали в пресс-службе.
Правоохранители назначили психологическую экспертизу, чтобы убедиться в правдивости показаний таксиста. По ее результатам примут меры. За дачу ложных показаний мужчина может понести ответственность.
"Сейчас этот человек вообще говорит, что рядом с его домом в тот вечер стоял вооруженный человек. Местные жители говорят, что не видели в тот вечер подозрительных людей", - добавили в пресс-службе.
В ночь на 13 сентября в Сети распространилась информация, что неизвестные напали на отделение милиции Панфиловского района. Через несколько минут в кыргызстанском сегменте соцсетей пошли слухи, что несколько вооруженных расстреливают людей на улицах Кара-Балты.
В пресс-службе МВД информацию о нападении на отделение милиции опровергли.
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