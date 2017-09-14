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Депутат: Ректор джалал-абадского вуза заставляет голосовать студентов за кандидата от СДПК

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447716-ru.html

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14 сентября 2017, 9:51       Комментарии

Ректор университета в Джалал-Абадской области заставляет голосовать студентов за кандидата из СДПК. Об этом на заседании парламента в четверг, 14 сентября, заявил депутат от фракции "Онугуу-Прогресс" Зиядин Жамалдинов.
По словам парламентария, к нему поступило сообщение о том, что перед выборами на юге применяется административный ресурс.
"Причем, админресурс применяют не только в вузах. Акимы айыл окмоту также принуждают своих работников подписывать документ, по которому он обязуется голосовать за кандидата от СДПК. Значит, административный ресурс уже применяется. Сапар Исаков пообещал, что местные власти не будут вмешиваться в выборный процесс", — посетовал З.Жамалдинов.

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