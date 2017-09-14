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Использующих альтернативную энергию узбекистанцев освободят от налогов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ispol-zui...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447715-ru.html

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14 сентября 2017, 10:22       Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. В Узбекистане планируют освободить от уплаты налога на имущество физических лиц и земельного налога людей, использующих источники альтернативной электрической энергии в жилых помещениях, сообщает Asia-plus со ссылкой на Sputnik Узбекистан.
Сообщается, что соответствующий законопроект, вносящий дополнения в статьи 275 и 290 Налогового кодекса Узбекистана, был подготовлен Государственным налоговым комитетом и представлен на общественное обсуждение на портале нормативно-правовых актов.
Освобождение от уплаты налогов будет предоставляться сроком на три года начиная с месяца, в котором установлены источники альтернативной энергии. Основанием для предоставления данной льготы станет справка энергоснабжающих организаций об использовании альтернативных источников электрической энергии.
При всей выгодности этого решения, есть и один минус. Судя по текущей версии документа, для получения льгот житель должен полностью отключиться от действующих сетей энергоресурсов.
В республике ежегодно насчитывается более 300 солнечных дней, и полученную солнечную энергию можно эффективно использовать. Сюда можно добавить и ветровое разнообразие на территории регионов страны, потенциал которого практически не используется.
Напомним, что в конце мая этого года глава государства утвердил Программу мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в отраслях экономики и социальной сфере на 2017–2021 годы. В ее рамках планируется реализовать 28 мероприятий по разработке нормативно-правовых актов, адресных программ и реализации других приоритетных мер.
Кроме того, депутаты нижней палаты парламента занимаются разработкой законов о возобновляемых источниках энергии и об альтернативных источниках энергии.

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