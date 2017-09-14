Доллар США: 68.6561 (+0.0524) 
Евро: 82.2603 (+0.2309) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.58 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Коррупция: Генпрокуратура выявила распил грантовых денег в МинтрансеКоррупция: Генпрокуратура выявила распил грантовых денег в МинтрансеБоконбай Казаков назначен первым заместителем генпрокурораБоконбай Казаков назначен первым заместителем генпрокурора

В 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 году – в Лос-Анджелесе

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/mok-nazva...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447714-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке впервые пройдет открытый кубок по кроссфиту

В Бишкеке пройдут республиканские соревнования легкоатлетов

В Чуйской области пройдет горный полумарафон "Кара-Булак"

В Бишкеке пройдет Азиатский земельный форум и региональная Ассамблея коалиции земли

Впервые в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

14 сентября 2017, 10:07       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Столицей летней Олимпиады 2024 года станет Париж, а Лос-Анджелес проведет летние Олимпийские игры в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Решение о присуждении Парижу и Лос-Анджелесу права на проведение Олимпиад было принято единогласно на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Перу Лиме. Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр в 2024 и в 2028 году.
Еще на внеочередной сессии в швейцарской Лозанне в июле МОК принял решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.
Была создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, а также заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и национальных олимпийских комитетов Франции и США. Было решено, что если сторонам удастся договориться о месте проведения Игр-2024, то на 131-й сессии МОК в Лиме будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года.
Президент комитета Томас Бах назвал решение "беспроигрышной ситуацией" для обоих городов и для самого МОК.
"Трудно представить себе что-то лучшее. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов мира на следующие 11 лет – это нечто экстраординарное. Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух", – сказал он.
Летние Олимпийские игры проводятся с 1896 года. Последние состоялись в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5-го по 21 августа 2016 года.
Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум