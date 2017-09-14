В 2024 году Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 году – в Лос-Анджелесе

14 сентября 2017, 10:07 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Столицей летней Олимпиады 2024 года станет Париж, а Лос-Анджелес проведет летние Олимпийские игры в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение о присуждении Парижу и Лос-Анджелесу права на проведение Олимпиад было принято единогласно на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в столице Перу Лиме. Париж и Лос-Анджелес были единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр в 2024 и в 2028 году.

Еще на внеочередной сессии в швейцарской Лозанне в июле МОК принял решение об одновременном выборе столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

Была создана трехсторонняя комиссия с участием исполкома МОК, а также заявочных комитетов Парижа, Лос-Анджелеса и национальных олимпийских комитетов Франции и США. Было решено, что если сторонам удастся договориться о месте проведения Игр-2024, то на 131-й сессии МОК в Лиме будет выбрана столица Олимпиады-2024, а второй город автоматически получит право на проведение Игр 2028 года.

Президент комитета Томас Бах назвал решение "беспроигрышной ситуацией" для обоих городов и для самого МОК.

"Трудно представить себе что-то лучшее. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов мира на следующие 11 лет – это нечто экстраординарное. Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух", – сказал он.

Летние Олимпийские игры проводятся с 1896 года. Последние состоялись в Рио-де-Жанейро (Бразилия) с 5-го по 21 августа 2016 года.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио.