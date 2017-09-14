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В Бишкеке впервые пройдет открытый кубок по кроссфиту

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447713-ru.html

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14 сентября 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 17 сентября в 10.00 впервые пройдет открытый кубок по кроссфиту. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
На данных соревнованиях на сегодняшний день подали заявки около 100 участников.
Зрелищное соревнование состоится за звание самого физически подготовленного человека Кыргызстана.
Соревнования будут проводиться среди профессионалов и любителей среди девушек и мужчин.
Призовой фонд составляет 200 тысяч сомов.
Соревнования будет сопровождаться шоу-программой, также ведущие спортивного праздника резиденты "Жарайт сити". Всем участникам предусмотрены призы.
Организаторами выступают Мирлан Кыштообаев и Сергей Некрасов.
Справка: Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, бега и других.

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