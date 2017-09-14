В Бишкеке впервые пройдет открытый кубок по кроссфиту

14 сентября 2017, 10:16 Комментарии

Бишкек, 14.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В Бишкеке 17 сентября в 10.00 впервые пройдет открытый кубок по кроссфиту. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

На данных соревнованиях на сегодняшний день подали заявки около 100 участников.

Зрелищное соревнование состоится за звание самого физически подготовленного человека Кыргызстана.

Соревнования будут проводиться среди профессионалов и любителей среди девушек и мужчин.

Призовой фонд составляет 200 тысяч сомов.

Соревнования будет сопровождаться шоу-программой, также ведущие спортивного праздника резиденты "Жарайт сити". Всем участникам предусмотрены призы.

Организаторами выступают Мирлан Кыштообаев и Сергей Некрасов.

Справка: Кроссфит — брендированная система физической подготовки, созданная Грегом Глассманом. Продвигается и как система физических упражнений, и как соревновательный вид спорта. Кроссфит-тренировки включают в себя элементы интервальных тренировок высокой интенсивности, тяжёлой атлетики, плиометрики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, упражнений стронгмена, бега и других.