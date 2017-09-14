Назначены заместители Генерального прокурора КР

14 сентября 2017, 10:25 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Назначены первый заместитель и заместитель Генерального прокурора Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Так согласно подписанным распоряжениям президента Алмазбека Атамбаева первым заместителем Генерального прокурора назначен Боконбай Казаков, а заместителем Генпрокурора назначен Нурлан Дюшембиев.

Другим распоряжением глава государства освободил Кылычбека Токтогулова от занимаемой должности первого заместителя Генпрокурора КР согласно поданному заявлению.