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Назначены заместители Генерального прокурора КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/naznachen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447712-ru.html

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14 сентября 2017, 10:25       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Назначены первый заместитель и заместитель Генерального прокурора Кыргызстана. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Так согласно подписанным распоряжениям президента Алмазбека Атамбаева первым заместителем Генерального прокурора назначен Боконбай Казаков, а заместителем Генпрокурора назначен Нурлан Дюшембиев.
Другим распоряжением глава государства освободил Кылычбека Токтогулова от занимаемой должности первого заместителя Генпрокурора КР согласно поданному заявлению.

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