Интегрированное экономическое пространство в Евразии может создать рынок объемом около 1/3 мирового ВВП

14 сентября 2017, 10:30 Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. Вопросы устойчивого развития и укрепления региональной интеграции стран Северной и Центральной Азии обсуждались на международном региональном семинаре Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), который состоялся в с. Булан-Соготту (Кыргызская Республика). Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Пленарная дискуссия регионального мероприятия ЭСКАТО была посвящена вопросам устойчивого регионального развития в Евразии. В мероприятии приняли участие представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Программы развития ООН, а также Регионального центра ООН для стран Центральной Азии.

Заместитель начальника отдела сотрудничества при проведении согласованной макроэкономической политики Департамента макроэкономической политики ЕЭК Лариса Плачинда в ключевом докладе "Региональное устойчивое развитие на примере Евразийского экономического союза" акцентировала внимание на базовых факторах создания условий для устойчивого и инклюзивного роста в рамках ЕАЭС. "Интеграционные усилия стран в рамках ЕАЭС помогли минимизировать негативное воздействие мировой конъюнктуры и ряда внешнеэкономических факторов на государства-члены, которые сейчас постепенно восстанавливаются после циклического спада, – заявила Лариса Плачинда. – Макроэкономическая стабильность и согласованная макроэкономическая политика являются ключевыми факторами для достижения устойчивого развития и инклюзивного роста в рамках Евразийского экономического союза".

В ходе презентации представитель ЕЭК отдельно отметила доклад Комиссии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе ЕАЭС. Эта инициатива позволила Евразийскому экономическому союзу стать первым в мире региональным интеграционным объединением, подготовившим отчет о реализации ЦУР на субрегиональном уровне. Отчет был представлен на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС в июле текущего года.

В работе семинара ЭСКАТО также приняли участие делегаты из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана, представители Евразийского банка развития, Азиатского банка развития, Всемирного банка и головного офиса ЭСКАТО.

По итогам работы участники ЭСКАТО приняли Декларацию, в которой признали активное развитие процессов региональной экономической интеграции на примере ЕАЭС, а также выразили поддержку дальнейшему углублению интеграции, взаимодействию и сотрудничеству стран региона Северной и Центральной Азии.