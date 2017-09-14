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Интегрированное экономическое пространство в Евразии может создать рынок объемом около 1/3 мирового ВВП

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/integriro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447711-ru.html

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14 сентября 2017, 10:30       Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. Вопросы устойчивого развития и укрепления региональной интеграции стран Северной и Центральной Азии обсуждались на международном региональном семинаре Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО), который состоялся в с. Булан-Соготту (Кыргызская Республика). Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Пленарная дискуссия регионального мероприятия ЭСКАТО была посвящена вопросам устойчивого регионального развития в Евразии. В мероприятии приняли участие представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Программы развития ООН, а также Регионального центра ООН для стран Центральной Азии.
Заместитель начальника отдела сотрудничества при проведении согласованной макроэкономической политики Департамента макроэкономической политики ЕЭК Лариса Плачинда в ключевом докладе "Региональное устойчивое развитие на примере Евразийского экономического союза" акцентировала внимание на базовых факторах создания условий для устойчивого и инклюзивного роста в рамках ЕАЭС. "Интеграционные усилия стран в рамках ЕАЭС помогли минимизировать негативное воздействие мировой конъюнктуры и ряда внешнеэкономических факторов на государства-члены, которые сейчас постепенно восстанавливаются после циклического спада, – заявила Лариса Плачинда. – Макроэкономическая стабильность и согласованная макроэкономическая политика являются ключевыми факторами для достижения устойчивого развития и инклюзивного роста в рамках Евразийского экономического союза".
В ходе презентации представитель ЕЭК отдельно отметила доклад Комиссии по реализации Целей устойчивого развития (ЦУР) в регионе ЕАЭС. Эта инициатива позволила Евразийскому экономическому союзу стать первым в мире региональным интеграционным объединением, подготовившим отчет о реализации ЦУР на субрегиональном уровне. Отчет был представлен на Политическом форуме высокого уровня по устойчивому развитию под эгидой ЭКОСОС в июле текущего года.
В работе семинара ЭСКАТО также приняли участие делегаты из Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана, Афганистана, представители Евразийского банка развития, Азиатского банка развития, Всемирного банка и головного офиса ЭСКАТО.
По итогам работы участники ЭСКАТО приняли Декларацию, в которой признали активное развитие процессов региональной экономической интеграции на примере ЕАЭС, а также выразили поддержку дальнейшему углублению интеграции, взаимодействию и сотрудничеству стран региона Северной и Центральной Азии.

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