14 сентября 2017, 10:31 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт" по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Форум проходит в Государственной резиденции "Ала-Арча" и в течение 3 дней будет сопровождаться пленарным заседанием, конференциями, выставкой, на которой будут представлены образцы контрафактной и лицензионной продукции, а также для гостей была продумана специальная культурная программа и экскурсии.

Функции Секретариата по проведению Форума возложены на Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент).

Мероприятие проводится в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза.

Справка: Международный форум "Антиконтрафакт" является ежегодным научно-практическим и выставочным мероприятием в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, организуемых в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

I Международный форум "Антиконтрафакт" прошел в Москве в 2012 году, Второй в Астане в 2014 году, Третий в Минске в 2015 году. IV форум прошел в Ереване в 2016 году, на котором рекомендовано проведение V Международного форума "Антиконтрафакт" в 2017 году в Бишкеке.

Организаторами проведения V Международного форума являются: правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции "Антиконтрафакт" и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.