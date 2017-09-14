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В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт"

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447710-ru.html

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Стартовал международный форум "Антиконтрафакт-2017"

14 сентября 2017, 10:31       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке стартовал V Международный форум "Антиконтрафакт" по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.
Форум проходит в Государственной резиденции "Ала-Арча" и в течение 3 дней будет сопровождаться пленарным заседанием, конференциями, выставкой, на которой будут представлены образцы контрафактной и лицензионной продукции, а также для гостей была продумана специальная культурная программа и экскурсии.
Функции Секретариата по проведению Форума возложены на Государственную службу интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент).
Мероприятие проводится в рамках председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза.
Справка: Международный форум "Антиконтрафакт" является ежегодным научно-практическим и выставочным мероприятием в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, организуемых в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
I Международный форум "Антиконтрафакт" прошел в Москве в 2012 году, Второй в Астане в 2014 году, Третий в Минске в 2015 году. IV форум прошел в Ереване в 2016 году, на котором рекомендовано проведение V Международного форума "Антиконтрафакт" в 2017 году в Бишкеке.
Организаторами проведения V Международного форума являются: правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции "Антиконтрафакт" и Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

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