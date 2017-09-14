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Коррупция: Генпрокуратура выявила распил грантовых денег в Минтрансе

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366280_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447708-ru.html

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14 сентября 2017, 10:08       Комментарии

13 сентября Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Минтранса по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 ("Злоупотребление должностным положением") и 306 ("Заключение контракта, осуществление госзакупки вопреки интересам республики") УК КР.
Проверкой, проведенной надзорным органом совместно с ГКНБ, установлено, что в мае 2015 года в соответствии с Планом мероприятий по присоединению Кыргызской Республики к Таможенному союзу в рамках безвозмездной финансовой помощи, оказанной российской стороной, Минтрансом осуществлена закупка компьютерной техники и оборудования у ОсОО "И" на общую сумму 826 236 долларов США.
Однако при заключении вышеуказанных договоров рабочая комиссия министерства применила метод закупки "из одного источника" в нарушение требований действующего законодательства. Более того, стоимость вышеуказанного оборудования была значительно завышена в сравнении с действующими в республике рыночными ценами на аналогичные товары и услуги.
В результате чего государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 16 851 139 сомов.
Данное уголовное дело Генеральной прокуратурой будет направлено в компетентный орган в целях организации дальнейшего расследования.

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