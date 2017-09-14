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В парламенте вновь поднялся вопрос о "Безопасном городе"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366281_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447707-ru.html

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Депутат предлагает ежемесячно заслушивать информацию о реализации проекта "Безопасный город"

Посол КР в Катаре встретился с командующим Наццентра по вопросам обороны и управления кризисами

14 сентября 2017, 10:10       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, на заседании Жогорку Кенеша депутат фракции "Республика - Ата-Журт" Пархат Тулендыбаев обратился к представителю правительства с просьбой рассказать о плане реализации проекта, который никак не запустится.
Народный избранник отметил, что сейчас на дорогах страны погибают сограждане. Только в отношении детского травматизма ситуация с 2010 года ухудшилась в два раза. По данным МВД, в 2016 году пострадали почти 9 тысяч человек и около 900 погибли. Как отметил депутат, на сегодняшний день существуют две проблемы – финансирование и выбор компании. Тулендыбаев обратился к представителю правительства предоставить по данной ситуации информацию.
"Число ДТП с участием детей с 2010 года выросло в 2 раза. Создание патрульной милиции не спасает критическую ситуацию. Проект "Безопасный город" должен решить эту проблему, и я надеюсь, что затягивание его реализации - это не чье-то лоббирование. Я предлагаю правительству давать постоянный отчет о проводимой работе", - сказал он.

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