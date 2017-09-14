Рейтинг Passport Index. Кыргызстан действительно гостеприимная страна?

14 сентября 2017, 10:12 Комментарии

Кыргызстан признан одной из самых гостеприимных стран для иностранцев в СНГ. Об этом сообщается на сайте исследования Passport Index.

По версии Passport Index, самыми негостеприимными странами признаны Афганистан, КНДР, Сомали, Сирия и Туркменистан. Иностранцам слишком сложно попасть в эти страны, так как помимо визы они должны оформить и много других разрешительных документов, да и поездка проходит с различными барьерами.

Чуть легче иностранцы могут приехать в Бутан, Экваториальную Гвинею, Эритрею, Ирак и Ливию. В этих странах также действует жесткая система пропуска, но есть послабления для граждан некоторых стран.

Больше шансов попасть в Мадагаскар, Мальдивы, Сейшелы, Мозамбик, Мавританию, Того. В этих странах несколько проще выстроена визовая система.

Европейские страны оказались в середине рейтинга. Для иностранцев также существует строгая визовая система, но граждане 93 стран, большинство из которых европейские страны, могут перемещаться по континенту без проблем.

Кыргызстан в этом рейтинге оказался на 60-м месте. В республике действует безвизовая система для 81 страны. В группе стран СНГ Кыргызстан уступает лишь Армении, Украине и Беларуси. Иностранцы могут попасть в Кыргызстан намного проще, чем в Россию, Молдову, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан.

Отметим, в рейтинге привлекательности гражданств в прошлом году Кыргызстан улучшил свои позиции.