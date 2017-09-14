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Первый мюзикл Центральной Азии снимают в Кыргызстане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pervyi-mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447705-ru.html

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14 сентября 2017, 9:32       Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. Первый мюзикл в Центральной Азии - фильм "Песнь древа" снимает в Кыргызстане молодой режиссер Айбек Дайырбеков, сообщает Телеканал "Россия – Культура".
Предположительно, в прокат картина выйдет в 2018 году. А пока, даже детали проекта авторы предпочитают не раскрывать.
Но уже точно известно, что в основу сценария легли кыргызские предания XVIII века. Съёмки проходили в живописных окрестностях озера Иссык-Куль. Для фильма было создано около 200 костюмов - все выполнены в строгом соответствии с традициями.Этнические музыкальные композиции также написаны специально для фильма.
"Наш народ очень музыкальный. Даже в последний путь человека провожают песней. Нам удалось многие вещи передать именно через музыку, то, что не скажешь словами", - отметил режиссер Айбек Дайырбеков.

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