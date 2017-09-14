Первый мюзикл Центральной Азии снимают в Кыргызстане

14 сентября 2017, 9:32 Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. Первый мюзикл в Центральной Азии - фильм "Песнь древа" снимает в Кыргызстане молодой режиссер Айбек Дайырбеков, сообщает Телеканал "Россия – Культура".

Предположительно, в прокат картина выйдет в 2018 году. А пока, даже детали проекта авторы предпочитают не раскрывать.

Но уже точно известно, что в основу сценария легли кыргызские предания XVIII века. Съёмки проходили в живописных окрестностях озера Иссык-Куль. Для фильма было создано около 200 костюмов - все выполнены в строгом соответствии с традициями.Этнические музыкальные композиции также написаны специально для фильма.

"Наш народ очень музыкальный. Даже в последний путь человека провожают песней. Нам удалось многие вещи передать именно через музыку, то, что не скажешь словами", - отметил режиссер Айбек Дайырбеков.