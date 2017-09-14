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С начала года более 70 тыс жителей обучены правилам поведения при ЧС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447704-ru.html

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14 сентября 2017, 9:33       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. Сотрудники МЧС КР с начала года обучили более 70 тыс жителей страны правилам поведения при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Одним из приоритетных задач МЧС КР является обучение населения по основам безопасности жизнедеятельности, действиям при угрозе и возникновения ЧС природного и техногенного характера", - отметили в МЧС.
Мероприятия по обучению населения проводится сотрудниками МЧС КР путем проведения учений и тренировок по действиям в случае возникновения ЧС, а также выездными занятиями Центра подготовки и переподготовки специалистов Гражданской защиты (ЦППСГЗ) при МЧС КР и в самом Центре.
Ежегодно премьер-министром КР - начальником Гражданской защиты КР утверждается план-комплектования Центра подготовки и переподготовки специалистов гражданской защиты при МЧС КР. Кроме того, руководством министерства в Центре ежегодно утверждается план выездных занятий с населением, проживающим на потенциально опасных участках. Также сотрудники Центра тесно взаимодействуют с международными и неправительственными организациями, работающими в области сокращения риска стихийных бедствий путем проведения внеплановых занятий.
Сотрудники МЧС КР с начало 2017 года обучили более 70 тыс жителей республики, куда входит руководящий состав, который обучался правилам организации и проведения необходимых организационных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а население обучалось правилам поведения при угрозе и возникновения ЧС.
Так, преподавателями Центра подготовки и переподготовки специалистов ГЗ при МЧС КР за 8 месяцев 2017 года обучено 20 тыс 316 человек, параллельно сотрудниками Управлений МЧС КР областей и гг. Бишкек, Ош обучено 52 тыс 708 человек, таким образом в результате проведенных занятий, по состоянию на 11 сентября 2017 года, 73 тыс 24 жителей страны повысили свои знания о правилах поведения при угрозе и возникновения ЧС природного и техногенного характера.
В целях усиления качества проведения разъяснительных работ среди населения по вопросу безопасности жизнедеятельности, сотрудниками МЧС КР продолжается конструктивная работа со средствами массовой информации.

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