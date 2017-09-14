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Адвокаты Саляновой требуют отвода всех участников процесса, чтобы тянуть время — гособвинитель

Источник:
http://kabar.kg/news/advokaty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447703-ru.html

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14 сентября 2017, 9:41       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В суде по делу депутата ("Ата Мекен") Аиды Саляновой защита начала ходатайствовать об отводе всех участников процесса, для искусственного затягивания процесса. Об этом агентству "Кабар" сообщил гособвинитель Нурлан Тагаев.
По его словам, сначала защита потребовала отвод судье, потом прокурорам по отдельности. "Идет преднамеренное затягивание процесса. Такого рода ходатайства должны заявляться в начале процесса, а не в конце", - сказал он.
Как отметил Тагаев, защита потребовала отвода прокурора Марата Бусурманкулова, обосновывая это тем, что в бытность Саляновой на посту генпрокурора она его уволила. И якобы, в связи с этим, он может быть заинтересованной стороной. "Но, стоит отметить, что в том, же году, сама Аида Салянова вновь приняла его на работу", - пояснил он.
Напомним, что Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" в отношении Аиды Саляновой Генпрокуратура возбудила в декабре 2016 года. Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.
Бывший заместитель руководителя центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева Алексей Елисеев заочно приговорен к 6 годам лишения свободы.
Елисееву было предъявлено обвинение по статье 170 часть 3 ("вымогательство") и статье 221 часть 2 ("злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР.

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