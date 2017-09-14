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На техасском пляже после "Харви" обнаружили загадочное зубастое существо

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/na-tekhas...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447702-ru.html

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14 сентября 2017, 9:48       Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. На пляже в американском штате Техас, пережившем ураган "Харви", обнаружено загадочное существо с острыми зубами, пишет Lenta.ru.
По данным источника, его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai).
"OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас", — написала она.
В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.
Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.

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