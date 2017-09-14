На техасском пляже после "Харви" обнаружили загадочное зубастое существо

14 сентября 2017, 9:48 Комментарии

БИШКЕК, 14.09.17. /Кабар/. На пляже в американском штате Техас, пережившем ураган "Харви", обнаружено загадочное существо с острыми зубами, пишет Lenta.ru.

По данным источника, его фотографии разместила в своем Twitter биолог Прити Десай (Preeti Desai).

"OK, Twitter-биологи, напишите, что это такое. Найдено на пляже в Техас-Сити, штат Техас", — написала она.

В комментариях пришли к мнению, что находка является рыбой, вероятно, каким-то особым видом угрей.

Во вторник, 12 сентября, президент метеорологической компании AccuWeather Джоэл Майерс сообщил, что совокупный ущерб от ураганов "Харви" и "Ирма" может обойтись экономике США в 290 миллиардов долларов или в 1,5 процента от ВВП страны. Подобные цифры станут рекордными.