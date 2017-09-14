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Одежда под брендом "Made in Kyrgyzstan" пользуется большим спросом в Ташкенте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/odezhda-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447701-ru.html

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14 сентября 2017, 9:53       Комментарии

Ташкент, 14.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. "Я видел, что детские, женские и мужские одежды под брендом "Made in Kyrgyzstan" высоко ценятся и пользуется с большим спросом в Ташкенте", - сказал сегодня корреспонденту ИА "Кабар" частный предприниматель Ибрагим Янгибаев в ходе посещения международных выставок по текстильной и легкой промышленности в столице Узбекистане.
По его словам, швейно-трикотажные изделия, товары текстильной и легкой промышленности Кыргызстана и Узбекистана давно пробивали себе дорогу на кыргызские и узбекские рынки. Сейчас предстоит задача создать нормальные, законные условия для их дальнейшего расширения и развития. Благодаря усилиям лидеров двух стран Алмазбека Атамбаева и Шавката Мирзиеева эти задачи постепенно решаются, однако есть немало проблем в этом направлении.
"Эти выставки являются площадкой для установления взаимовыгодных партнерских отношений не только с представителями узбекских деловых кругов, но и с представителями других стран в сфере легкой и текстильной промышленности. Мы здесь провели содержательные встречи и переговоры с заинтересованными партнерами. Договорились проработать наши коммерческие предложения. Думаю, что участие в таких выставках дает нам большой шанс для установления взаимовыгодных партнерских отношений, в конечном итоге развитию бизнеса всех участников", - подчеркнул он.
Отметим, что в Национально-выставочном комплексе "Узэкспоцентр" в Ташкенте проходит международные выставки по текстильному оборудованию и технологиям для легкой промышленности CAITME и - текстильной индустрии Textile Expo Uzbekistan. В них принимают участие более 350 компании из 22 стран мира.
Мероприятие продлится до 15 сентября.

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