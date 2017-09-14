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Депутат: Ректор джалал-абадского вуза заставляет голосовать студентов за кандидата от СДПКДепутат: Ректор джалал-абадского вуза заставляет голосовать студентов за кандидата от СДПКВ Малайзии при пожаре в религиозной школе погибли 25 человекВ Малайзии при пожаре в религиозной школе погибли 25 человек

Жителям села Таш-Добо вернули здание детсада с 1 га земли, которые были незаконно проданы в 2004 году, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447699-ru.html

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14 сентября 2017, 9:48       Комментарии

Жителям села Таш-Добо Аламединского района Чуйской области вернули здание детсада с 1 га земли, которые были незаконно проданы в 2004 году. Об этом 14 сентября на заседании парламента сообщил депутат Алмас Акматов ("Бир Бол"). "Иногда бывает, что депутаты говорят о том, что вопросы, которые они поднимают во время "разного", остаются без должного внимания. Но сегодня я хочу начать свое выступление с благодарности к представителю правительства в ЖК Ашырбеку Темирбаеву и Генпрокуратуре. На одном из заседаний я поднимал вопрос о незаконной продаже за бесценок здания детсада с 1 га земли в селе Таш-Добо. Вопрос был взят пол контроль. Состоялись заседания двух судов и здание вернули жителям", - сказал он.

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