Жителям села Таш-Добо вернули здание детсада с 1 га земли, которые были незаконно проданы в 2004 году, - депутат

14 сентября 2017, 9:48 Комментарии

Жителям села Таш-Добо Аламединского района Чуйской области вернули здание детсада с 1 га земли, которые были незаконно проданы в 2004 году. Об этом 14 сентября на заседании парламента сообщил депутат Алмас Акматов ("Бир Бол"). "Иногда бывает, что депутаты говорят о том, что вопросы, которые они поднимают во время "разного", остаются без должного внимания. Но сегодня я хочу начать свое выступление с благодарности к представителю правительства в ЖК Ашырбеку Темирбаеву и Генпрокуратуре. На одном из заседаний я поднимал вопрос о незаконной продаже за бесценок здания детсада с 1 га земли в селе Таш-Добо. Вопрос был взят пол контроль. Состоялись заседания двух судов и здание вернули жителям", - сказал он.