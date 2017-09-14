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Депутат предлагает ежемесячно заслушивать информацию о реализации проекта "Безопасный город"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447698-ru.html

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14 сентября 2017, 9:52       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев("Республика - Ата-Журт") предлагает ежемесячно заслушивать информацию о реализации проекта "Безопасный город". Об этом он сказал 14 сентября на заседании парламента. По его словам, реализация проекта необоснованно затягивается из-за судебных процессов и сопутствующих проблем в виде отсутствия финансирования.
"Надеюсь, правительство изыщет средства. Хочется знать, что делается сегодня и когда будет реализован проект. Количество ДТП ужасает. Идет сбор подписей против хаоса на дорогах в социальных сетях. Увеличение постов и патрульных не спасает", - сказал депутат.
Он напомнил, что в 2016 в дорожно-транспортных происшествиях погибли 938 человек.
"Хочется верить, что затягивание процесса не лоббирование чьих-то интересов. Предлагаю заслушивать информацию о реализации проекта ежемесячно", - добавил П.Тулендыбаев.

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