Депутат предлагает ежемесячно заслушивать информацию о реализации проекта "Безопасный город"

14 сентября 2017, 9:52 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Пархат Тулендыбаев("Республика - Ата-Журт") предлагает ежемесячно заслушивать информацию о реализации проекта "Безопасный город". Об этом он сказал 14 сентября на заседании парламента. По его словам, реализация проекта необоснованно затягивается из-за судебных процессов и сопутствующих проблем в виде отсутствия финансирования.

"Надеюсь, правительство изыщет средства. Хочется знать, что делается сегодня и когда будет реализован проект. Количество ДТП ужасает. Идет сбор подписей против хаоса на дорогах в социальных сетях. Увеличение постов и патрульных не спасает", - сказал депутат.

Он напомнил, что в 2016 в дорожно-транспортных происшествиях погибли 938 человек.

"Хочется верить, что затягивание процесса не лоббирование чьих-то интересов. Предлагаю заслушивать информацию о реализации проекта ежемесячно", - добавил П.Тулендыбаев.