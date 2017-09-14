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Городские власти пробивают дорогу через ангары и гаражи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366274_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447697-ru.html

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14 сентября 2017, 9:24       Комментарии

Управлением землепользования и строительства совместно с бригадой МП "Тазалык" в рамках реконструкции дороги по улице Ахунбаева (от ул. Баха до ул. Алыкулова) был произведен демонтаж двух единиц двухуровневых ангаров под СТО площадью более 300 кв. метров, 15 гаражей облегченного типа и 19 гаражей капитального типа, подпадающих под проект дороги. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Общее количество подпадающих под проект дороги составляет более 162 гаражей капитального типа, и в настоящее время со стороны УЗС продолжается работа по сносу остальных объектов.
Городские власти отмечают, что при строительстве улицы Ахунбаева будет осуществлена разгрузка автопотока на улице Гагарина и проспекта Дэн-Сяопина. Тем самым планируется уменьшение автомобильных пробок в юго-западной части города.
Для справки: В соответствии с постановлением мэрии г. Бишкек от 22.07.2008 года № 322, Потребительскому гаражному кооперативу (ПГК) № 43 предоставлен земельный участок площадью 3,5 га во временное пользование на условиях аренды сроком на один год под существующие гаражи по ул. Репина – ул. Космической. Срок договора аренды на занимаемый земельный участок истек и является муниципальной собственностью.

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