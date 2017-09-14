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Париж объявлен столицей летних Олимпийских игр 2024 года

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366275_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447696-ru.html

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14 сентября 2017, 9:32       Комментарии

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, а Лос-Анджелес примет Олимпиаду в 2028 году, объявил Международный олимпийский комитет на сессии в Лиме, передает Би-би-си.
Париж и Лос-Анджелес были утверждены столицами летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов в начале июля, однако тогда не было решено, кто из них проведет Игры первым. Претенденты должны были договориться об этом сами.
31 июля было объявлено, что Лос-Анджелес официально подал заявку на проведение Игр в 2028 году.
На проведение Олимпийских игр 2024 и 2028 годов также претендовали Гамбург, Будапешт и Рим, но в окончательный список они не вошли.
И Париж, и Лос-Анджелес уже дважды становились хозяевами Игр: Париж принимал Олимпиады в 1900-м и 1920 годах, а Лос-Анджелес - в 1932-м и 1984 году.
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.
Как отмечал спортивный обозреватель Би-би-си Алекс Кэпстик, при том, что конкуренция за право принять у себя это престижное спортивное событие стала более ожесточенной, в последние годы количество заинтересованных в проведении Игр городов сокращалось.
В нынешней гонке за проведение летней Олимпиады с дистанции сошли Гамбург, Рим и Будапешт, а за право проведения зимней Олимпиады 2022 года боролись всего два города.
Причины этого - высокая стоимость проведения соревнований и отсутствие поддержки со стороны населения.

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