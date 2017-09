В Малайзии при пожаре в религиозной школе погибли 25 человек

14 сентября 2017, 9:46 Комментарии

По меньшей мере 25 человек погибли в результате пожара в религиозной школе Куала-Лумпура, пишет RT со ссылкой на The Star и службы города.

"По имеющейся информации, 25 учеников и учителей погибли в огне", - рассказали в городском пожарно-спасательном отделе.

Трехэтажное здание школы Darul Ittifaqiyah в районе Kampung Datuk Keramat загорелось около 5.40 по местному времени. Когда на место ЧП прибыли пожарные, верхний этаж школы был полностью охвачен огнем.

The Star уточняет, что там расположены спальни для учащихся. Очевидцы говорят, что некоторое время из здания доносились крики о помощи.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, могли лишь ограничить распространение огня. По предварительным данным, в пожаре погибли 25 человек: 22 студента и трое учителей. Четверо были госпитализированы в критическом состоянии.

The Star подчеркивает, что месяц назад, в августе, пожарно-спасательный департамент столицы выказывал серьезную озабоченность в связи с несоблюдением мер противопожарной безопасности именно в подобных учебных заведениях - частных мусульманских школах (тахфизах). С 2015 там было зарегистрировано более 200 пожаров.