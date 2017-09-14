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Корейцы интересуются строительством малых ГЭС в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447694-ru.html

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14 сентября 2017, 9:16       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. Энергетическая компания KEPCO рассматривает возможность строительства малых ГЭС в КР, сообщил Sputnik Кыргызстан президент Фонда развития экономики "Южная Корея" Жумакадыр Акенеев.
По его словам, ранее компания работала уже в нашей стране - начинала строить подстанцию "Датка".
"Есть вариант, что корейские инвесторы зайдут на наш рынок, в частности, чтобы строить малые ГЭС. Речь идет о KEPCO - корейской энергетической компании. Она сейчас изучает перспективы", - сообщил Акенеев.
Он отметил, что ситуация прояснится к концу года. Также Акенеев добавил, что в Кыргызстане есть возможность строительства нескольких десятков малых гидроэлектростанций.
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