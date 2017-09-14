В Кара-Суу водитель выехал на встречку, врезался в 5 авто и перевернулся

14 сентября 2017, 9:16 Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. В Ошской области произошло смертельное ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.

Автоавария произошла 13 сентября примерно в 13.30 в селе Кайрыгач Кара-Сууйского района.

"58-летний водитель на Daewoo Leganza выехал на встречную полосу, врезался в пять машин, затем его автомобиль перевернулся. Он скончался. Позже установили, что мужчина был пьян. Остальные участники ДТП получили незначительные травмы", - сказал собеседник.

По факту назначены все экспертизы.

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