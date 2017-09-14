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В Кара-Суу водитель выехал на встречку, врезался в 5 авто и перевернулся

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447693-ru.html

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14 сентября 2017, 9:16       Комментарии

БИШКЕК, 14 сен - Sputnik. В Ошской области произошло смертельное ДТП, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в милиции.
Автоавария произошла 13 сентября примерно в 13.30 в селе Кайрыгач Кара-Сууйского района.
"58-летний водитель на Daewoo Leganza выехал на встречную полосу, врезался в пять машин, затем его автомобиль перевернулся. Он скончался. Позже установили, что мужчина был пьян. Остальные участники ДТП получили незначительные травмы", - сказал собеседник.
По факту назначены все экспертизы.
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