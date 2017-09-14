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С начала года более 70 тыс жителей обучены правилам поведения при ЧСС начала года более 70 тыс жителей обучены правилам поведения при ЧСВ Кыргызстане обсудят реализацию экономических прав ЛОВЗВ Кыргызстане обсудят реализацию экономических прав ЛОВЗ

Эшбото: кыргызстанские фермеры специально не пользуются пестицидами

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447692-ru.html

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14 сентября 2017, 9:32       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он напомнил, что отечественные продовольственные товары всегда считались экологически чистыми.
"Я, как и многие, раньше думал, что наши фермеры не используют химические удобрения из-за нехватки денег. Для меня стало открытием, что они делают это сознательно", - сказал Эшбото.
По его словам, аграрии понимают, что экологически чистый товар стоит дороже.
"Они мне говорят, что не смогут получить хорошие деньги за продукт, выращенный на пестицидах, хотя я не раз советовал им использовать удобрения для улучшения показателей урожайности", - признался бизнесмен.
Полный комментарий предпринимателя слушайте в аудиоверсии.
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