Эшбото: кыргызстанские фермеры специально не пользуются пестицидами

14 сентября 2017, 9:32 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он напомнил, что отечественные продовольственные товары всегда считались экологически чистыми.

"Я, как и многие, раньше думал, что наши фермеры не используют химические удобрения из-за нехватки денег. Для меня стало открытием, что они делают это сознательно", - сказал Эшбото.

По его словам, аграрии понимают, что экологически чистый товар стоит дороже.

"Они мне говорят, что не смогут получить хорошие деньги за продукт, выращенный на пестицидах, хотя я не раз советовал им использовать удобрения для улучшения показателей урожайности", - признался бизнесмен.

Полный комментарий предпринимателя слушайте в аудиоверсии.

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