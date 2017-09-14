В Кыргызстане обсудят реализацию экономических прав ЛОВЗ

14 сентября 2017, 9:25 Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В Бишкеке 14 сентября состоится семинар на тему: "Реализация экономических прав ЛОВЗ в Кыргызстане: мнения сторон" в рамках проекта INSPIRED+, финансируемого Европейским союзом.

Планируется что общественные организации, представители государственных структур и частного сектора стран-участниц получат возможность построить диалог и обсудить условия, сдерживающие реализацию конвенций Организации объединенных наций и Международной организации труда, вошедших в список Всеобщей схемы преференций Европейского союза.

Журналисты активно поднимают тему приспособленности общественных мест, нахождению или использованию их людьми с особыми нуждами (дороги, тротуары, вход в магазины, поликлиники, школы, больницы, транспорт, мосты, подземные переходы). Но вопрос о занятости ЛОВЗ не является темой повседневного освещения.

Мероприятие будет проходить в форме диалога и любой присутствующий вправе принять активное участие, задавать вопросы, разбираться в конкретных деталях, делать предложение о том, как можно решить эти вопросы в стране, где не хватает рабочих мест.