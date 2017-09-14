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В Кыргызстане обсудят реализацию экономических прав ЛОВЗ

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447691-ru.html

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14 сентября 2017, 9:25       Комментарии

Бишкек, 14.09.17. /Кабар/. В Бишкеке 14 сентября состоится семинар на тему: "Реализация экономических прав ЛОВЗ в Кыргызстане: мнения сторон" в рамках проекта INSPIRED+, финансируемого Европейским союзом.
Планируется что общественные организации, представители государственных структур и частного сектора стран-участниц получат возможность построить диалог и обсудить условия, сдерживающие реализацию конвенций Организации объединенных наций и Международной организации труда, вошедших в список Всеобщей схемы преференций Европейского союза.
Журналисты активно поднимают тему приспособленности общественных мест, нахождению или использованию их людьми с особыми нуждами (дороги, тротуары, вход в магазины, поликлиники, школы, больницы, транспорт, мосты, подземные переходы). Но вопрос о занятости ЛОВЗ не является темой повседневного освещения.
Мероприятие будет проходить в форме диалога и любой присутствующий вправе принять активное участие, задавать вопросы, разбираться в конкретных деталях, делать предложение о том, как можно решить эти вопросы в стране, где не хватает рабочих мест.

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