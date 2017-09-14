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Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366261_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447690-ru.html

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14 сентября 2017, 8:58       Комментарии

Оргкомитет Букеровской премии (Man Booker Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке, объявил короткий список претендентов на награду за 2017 год, передает Медуза.
В шорт-лист вошли произведения шести авторов: "4 3 2 1" Пола Остера, "История волков" Эмили Фридлунд, "Выход на Запад" Мохсина Хамида, "Элмет" Фионы Мозлей, "Линкольн в Бардо" Джорджа Сондерса и "Осень" Али Смит.
В 2017 году в короткий список претендентов на Букеровской премию попали сразу три писателя из США - Остер, Фридлунд и Сондерс.
Имя обладателя Букеровской премии будет объявлено на торжественной церемонии 17 октября. Победитель получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.
Авторы, чьи романы попали в короткий список претендентов, получат чеки на 2,5 тысячи фунтов стерлингов каждый, а также право на переиздание выдвинутых на премию книг в специальном "букеровском" оформлении.
До 2014 года на Букеровскую премию могли номинироваться только писатели из Великобритании, Ирландии и стран Британского Содружества. По действующим в настоящий момент правилам, на премию может быть выдвинут роман из любой страны, написанной на английском языке.
В 2016 году Букеровскую премию впервые получил писатель из США - Пол Битти за роман "Распродажа".

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