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500 нуждающихся семей Бишкека и Чуйской области получат финансовую помощь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366270_50...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447689-ru.html

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14 сентября 2017, 9:00       Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится благотворительная акция по оказанию помощи нуждающимся семьям Бишкека и Чуйской области.
Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с Катарской благотворительной организацией Qatar Charity окажет финансовую помощь уязвимым семьям. Один миллион 177 тыс. 500 сомов будут распределены среди таких нуждающихся, как малообеспеченные семьи, матери-одиночки, семьи, в которых имеются люди с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные.
Таким образом, нуждающаяся семья получит 2 355 сомов для приобретения продуктов питания.

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