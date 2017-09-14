500 нуждающихся семей Бишкека и Чуйской области получат финансовую помощь

14 сентября 2017, 9:00 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, состоится благотворительная акция по оказанию помощи нуждающимся семьям Бишкека и Чуйской области.

Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с Катарской благотворительной организацией Qatar Charity окажет финансовую помощь уязвимым семьям. Один миллион 177 тыс. 500 сомов будут распределены среди таких нуждающихся, как малообеспеченные семьи, матери-одиночки, семьи, в которых имеются люди с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетные.

Таким образом, нуждающаяся семья получит 2 355 сомов для приобретения продуктов питания.