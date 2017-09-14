Директор Ботанического сада им. Гареева освобождён от занимаемой должности

14 сентября 2017, 9:04 Комментарии

Премьер-министр Сапар Исаков принял соответствующие меры по итогам расследования причин серии пожаров на территории Ботанического сада имени Гареева Национальной академии наук КР. Исполняющий обязанности директора Ботсада кандидат биологических наук Медет Ахматов освобождён от занимаемой должности с 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

За июль-август месяцы текущего года на территории Ботанического сада произошло 8 пожаров.

Причиной возгорания во всех случаях были брошенные по неосторожности посторонними лицами окурки сигарет.

Между тем со стороны руководства Ботсада не были исполнены предписания Госинспекции по экологической и технической безопасности, в частности, не осуществлялся своевременный полив травы, что привело к быстрой засухе территории сада, не были убраны и скошены засохшие травы и растения.

В настоящее время разрабатывается проект плана первоочередных мер и проект концепции по восстановлению Ботанического сада им. Гареева.

НАН КР на сегодняшний день принимает меры по недопущению проникновения посторонних лиц на территорию сада, усиливая охрану при входе.