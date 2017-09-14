В отделениях связи "Кыргызпочтасы" готовы к работе информационные киоски

14 сентября 2017, 9:16 Комментарии

Председатель Госрегистра проинспектировал ход установочных работ информационных киосков в Сокулукском районе Чуйской области.

По всей республике в отделениях связи ГП "Кыргыз почтасы" при ГРС к началу октября будут запущены 434 информационных киоска в рамках национального проекта "Таза Коом".

Дастан Догоев сообщил, что в настоящее время нанятые операторы для работы в информационных киосках проходят обучение. "Со следующей недели начнем уже тестировать работу информационных киосков. Реализация данного проекта позволит существенно сократить сегодняшние нагрузки на районные, областные и столичные центры обслуживания населения, где ежедневно обслуживаются до полутора тысяч человек", - сказал он.

Оборудования для информационных киосков на сумму 5 миллионов 600 тыс. долларов приобретены на грантовые средства, выделенные правительством Японии.