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В отделениях связи "Кыргызпочтасы" готовы к работе информационные киоски

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366273_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447687-ru.html

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14 сентября 2017, 9:16       Комментарии

Председатель Госрегистра проинспектировал ход установочных работ информационных киосков в Сокулукском районе Чуйской области.
По всей республике в отделениях связи ГП "Кыргыз почтасы" при ГРС к началу октября будут запущены 434 информационных киоска в рамках национального проекта "Таза Коом".
Дастан Догоев сообщил, что в настоящее время нанятые операторы для работы в информационных киосках проходят обучение. "Со следующей недели начнем уже тестировать работу информационных киосков. Реализация данного проекта позволит существенно сократить сегодняшние нагрузки на районные, областные и столичные центры обслуживания населения, где ежедневно обслуживаются до полутора тысяч человек", - сказал он.
Оборудования для информационных киосков на сумму 5 миллионов 600 тыс. долларов приобретены на грантовые средства, выделенные правительством Японии.

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