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Насколько гостеприимен Кыргызстан — мировой рейтинг

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447686-ru.html

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14 сентября 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Кыргызстан занял 60-е место в рейтинге гостеприимных стран, сообщается на портале Passport Index.
Всего в рейтинге 103 позиции. Список учитывает, граждан скольких стран государство готово пустить без виз. Первое место поделили 14 государств, среди которых Мальдивы, Мозамбик, Мадагаскар, - они ввели безвизовый режим для всех 198 стран мира.
Кыргызстан может пустить без виз граждан 81 государства. По соседству с ним в рейтинге расположились Босния и Герцеговина с Уругваем.
При этом Кыргызстан обошел в рейтинге гостеприимности соседние страны. Казахстан занял 74-е место, Китай на 92-й строчке, а Таджикистан и Узбекистан поделили 96-ю позицию, введя безвизовый режим для граждан девяти государств.
Самыми негостеприимными стали Афганистан, Северная Корея, Сомали, Сирия и Туркменистан. Эти страны не разрешают никому проезжать на твою территорию без виз.
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