Насколько гостеприимен Кыргызстан — мировой рейтинг

14 сентября 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Кыргызстан занял 60-е место в рейтинге гостеприимных стран, сообщается на портале Passport Index.

Всего в рейтинге 103 позиции. Список учитывает, граждан скольких стран государство готово пустить без виз. Первое место поделили 14 государств, среди которых Мальдивы, Мозамбик, Мадагаскар, - они ввели безвизовый режим для всех 198 стран мира.

Кыргызстан может пустить без виз граждан 81 государства. По соседству с ним в рейтинге расположились Босния и Герцеговина с Уругваем.

При этом Кыргызстан обошел в рейтинге гостеприимности соседние страны. Казахстан занял 74-е место, Китай на 92-й строчке, а Таджикистан и Узбекистан поделили 96-ю позицию, введя безвизовый режим для граждан девяти государств.

Самыми негостеприимными стали Афганистан, Северная Корея, Сомали, Сирия и Туркменистан. Эти страны не разрешают никому проезжать на твою территорию без виз.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });