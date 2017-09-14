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Новости Кыргызстана

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Positiff: Житель Жумгала строит себе 2-этажный дом в 3D формате, Россия передала мобильные 1-комнатные дома

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447685-ru.html

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14 сентября 2017, 8:47       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие сутки.
Житель Жумгала строит свой 2-этажный дом по немецкой технологии в 3D формате

Комментарии

 

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