Positiff: Житель Жумгала строит себе 2-этажный дом в 3D формате, Россия передала мобильные 1-комнатные дома

14 сентября 2017, 8:47 Комментарии

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Житель Жумгала строит свой 2-этажный дом по немецкой технологии в 3D формате