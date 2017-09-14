Positiff: Житель Жумгала строит себе 2-этажный дом в 3D формате, Россия передала мобильные 1-комнатные дома

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Источник:http://kg.akipress.org/news:14...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-447685-ru.html
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14 сентября 2017, 8:47 Комментарии
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