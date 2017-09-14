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Negatiff: Несовершеннолетних подозревают в изнасиловании 8-летнего мальчика

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447684-ru.html

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Трудись, пока молодой, мальчик! Потом надоест

14 сентября 2017, 8:57       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные.
В городе Кара-Балта двое несовершеннолетних мальчиков, подозреваются в том, что на протяжении полугода насиловали 8-летнего ребенка.
По словам родственницы пострадавшего, мама мальчика поняла, что с ребенком что-то происходит еще летом. У сына было все время плохое настроение и он был агрессивен. Потом она узнала, что у мальчика геморрой и отвела его в больницу. Там ей сказали, что даже от сильного запора не может такого быть. Тогда она стала расспрашивать, что же произошло и после долгих уговоров сын рассказал, что соседские мальчики в возрасте 11 и 13 лет играют так с ним в "папу и маму". Так, по словам, мальчика продолжалось полгода. Мальчики запугивали ребенка, чтобы он ничего не рассказывал родителям", - рассказала родственница.
Как говорит родственница семьи, соседи, узнав об этом случае, подняли бучу и даже грозились выселить те семьи из района. "Но вскоре все стихло. Об этом случае знают почти все в городе. Куда обращаться за помощью? 8-летний мальчик находится в больнице, у него сильный стресс. Ждем результатов медицинской экспертизы. Люди говорят, что у одного из подозреваемых в изнасиловании мальчика отец работает в прокуратуре, у второго - отец заключенный. Один из этих мальчиков обучается на дому, второй продолжает ходить в школу", - говорит родственница.
Оба имеют положительные характеристики от учителей.
В Узбекистане распространилось видео, как xоким бьёт и ругает учителей
Видео об инциденте было отправлено в редакцию Kun.uz. По словам очевидцев, дело произошло в Сайхунабодском районе Сырдарьинской области в конце августа текущего года.
На видео запечатлено, как глава района Носиржон Эгамбердиев собрал директоров школ района, выстроив иx в ряд, бьёт по телу и лицу. Со слов xокима понятно, что причиной его гнева стало то, что учителя не смогли собрать учеников на праздник независимости.
"Я бедного главу РайОНО гоняю, как собаку, а вина есть и на тебе. Почему ты не уважаешь свой район?", -кричит глава района.
"Разве независимость твоей родины не является твоей независимостью?", - говорит он другому директору, бьёт по лицу и продолжает оскорблять.
Согласно источникам Kun.uz, ​​День независимости намечался в районе на 25 августа, но позднее праздник перенесли на 27 августа. Некоторые директора школ не смогли повторно собрать людей к тому дню. В результате, на праздновании было мало зрителей и глава области сделал замечание главе района, за то что, тот не организовал мероприятие на должном уровне. После этого Носиржон Эгамбердиев выместил зло на директораx школ.
Задержаны четверо граждан, подозреваемых в избиении до смерти экс-сотрудника милиции. Об этом сообщает корреспондент Turmush со ссылкой на пресс-службу УВД Ошской области.
По данным ведомства, 5 сентября текущего года примерно в 14:00 на жайлоо Ит-Качка в сельском округе Төлөйкөн Кара-Суйского района было обнаружено тело мужчины азиатской внешности в возрасте 20-25 лет с признаками насильственной смерти.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность убитого - им оказался житель города Баткен А.Алмаз, 1986 года рождения. Подробнее можете прочитать по ссылке.
В селе Куйоо-Таш Кызыл-Жарского айыл окмоту Кара-Кульджинского района строится новое здание филиала территориальной больницы на 30 коек. Об этом сообщили в Минздраве.
По данным ведомства, здание существующей больницы старое, санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, в течение нескольких лет в медучреждении не проводился ремонт.
На месте старого филиала строили 2-этажное здание.
На сегодня завершено строительство 2-этажного корпуса, а также частично закончили отделку внутренней части здания и покрытие пола.
В это время, как сообщили в министерстве, штукатурка на стенах из-за сырости уже осыпается, из щелей полов идет запах плесени, вентиляционные дырки на фундаментах для проветривания полов не предусмотрены.
Построенный надворный туалет не подключен к системам водоснабжения и канализации. Отопительная система не сделана, не во всех комнатах установлены радиаторы. Две печи, приобретенные для котельного, еще не установлены.
Руководство районной больницы не может связаться с подрядчиком.
Со стороны Кара-Кульжинской районной администрации материалы по строительству больницы Кызыл- Жар переданы в прокуратуру и Управлению по борьбе с экономической преступностью (Финансовая полиция).

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