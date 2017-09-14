Азиатские игры в Ашхабаде: В делегацию Кыргызстана войдут около 200 человек

14 сентября 2017, 8:21 Комментарии

С 17 по 27 сентября в городе Ашхабад (Туркменистан) пройдут V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На эти игры Кыргызстан отправит делегацию в составе около 200 человек.

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, Кыргызстан на этих играх представят 153 спортсмена, а также тренеры, врачи, массажисты, члены Национального олимпийского комитета и СМИ.

Делегация поедет под руководством замдиректора госагентства Канатбека Арпачиева.

Всего кыргызстанцы будут бороться за медали по 17 видам спорта: легкая атлетика, плавание, борьба, стритбол, алыш, бильярд, шахматы, спортивные танцы, конный спорт, футзал, джиу-джитсу, кикбоксинг, казахская борьба, тайский бокс, самбо, таэквондо и национальная туркменская борьба.

Как уточняется, на командирование сборной из бюджета госагентства выделено 11,9 млн сомов. Часть представителей спортивной делегации откомандирована за счет средств федераций по видам спорта и спонсоров. Помимо этого закуплена спортивная экипировка на сумму 3,6 млн сомов.

Отметим, на прошлых играх в Инчхоне (Южная Корея) сборная КР заняла 15-е место в медальном зачете из 29 сборных команд. Кыргызстанцы сумели завоевать шесть медалей - золото взял кикбоксер Алексей Федосеев, серебро у кикбоксеров Данияра Кашкараева и Сталбека Дарканбаева и три бронзовые медали на счету у танцевальной пары Алексей Кибкало и Татьяна Когадей, а также кикбоксеров Кумара Жалиева, Уланбека Касымбекова.

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