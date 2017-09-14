Стартовал международный форум "Антиконтрафакт-2017"

14 сентября 2017, 8:25 Комментарии

Сегодня, 14 сентября, в государственной резиденции "Ала-Арча" начинает работу V Международный форум "Антиконтрафакт-2017", посвященный проблемам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной собственности. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

Организаторами форума являются правительство КР, Евразийская экономическая комиссия, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Международная ассоциация "Антиконтрафакт".

В работе форума примут участие представители государственных органов, бизнеса и неправительственных организаций из государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и многих других стран. Ожидается, что в форуме примут участие около 500 человек, из них около 300 зарубежных участников.

Форум "Антиконтрафакт" уже стал центральной дискуссионной площадкой в рамках ЕАЭС, где представители министерств и ведомств, крупных компаний и организаций, ведущие международные эксперты в этой области, представители науки и общественности имеют возможность обсудить проблемы защиты рынков от незаконного оборота промышленной продукции, в том числе контрафактной и фальсифицированной, обеспечения прав защиты интеллектуальной собственности, а так же вступить в конструктивный диалог и выработать совместные решения в целях формирования цивилизованного рынка товаров и услуг.

В рамках форума будут рассмотрены вопросы таможенного, технического регулирования и сертификации, формирования кадрового потенциала, гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере незаконного оборота промышленной продукции, защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, потребительского рынка.