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Ученые впервые вырастили костную ткань

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366257_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447681-ru.html

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14 сентября 2017, 8:39       Комментарии

Ученые из Шотландии и Ирландии разработали способ восстанавливать кости людей, которым грозит ампутация конечностей. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на в журнале Nature Biomedical Engineering.
Так, исследователи через специальные камеры пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. В итоге им удалось разработать устройство, которое генерирует нановибрации и проводит их через находящуюся в коллагеновом геле взвесь мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости. Клетки образуют "костную шпатлевку", которая затем применяется для лечения переломов и болезней, разрушающих костную ткань.
Ученые планируют применить данный метод в 2020 году и восстановить с помощью "шпатлевки" кость руки пациента.

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