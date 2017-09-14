Ученые впервые вырастили костную ткань

14 сентября 2017, 8:39 Комментарии

Ученые из Шотландии и Ирландии разработали способ восстанавливать кости людей, которым грозит ампутация конечностей. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на в журнале Nature Biomedical Engineering.

Так, исследователи через специальные камеры пропускали колебания с амплитудой в 20 нанометров. В итоге им удалось разработать устройство, которое генерирует нановибрации и проводит их через находящуюся в коллагеновом геле взвесь мезенхимальных стволовых клеток, способных дифференцироваться в остеобласты, клетки кости. Клетки образуют "костную шпатлевку", которая затем применяется для лечения переломов и болезней, разрушающих костную ткань.

Ученые планируют применить данный метод в 2020 году и восстановить с помощью "шпатлевки" кость руки пациента.