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Декларация - 2017. Родственник мэра Албека Ибраимова владеет 107 га земли

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366268_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447680-ru.html

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14 сентября 2017, 8:47       Комментарии

Государственная кадровая служба продолжает публиковать данные о доходах и расходах чиновников за прошлый год.
На сайте ГКС опубликована декларация мэра Бишкека Албека Ибраимова. В прошлом году по месту работы он заработал 735 тыс. сомов в виде заработной платы и других форм выплат. Но основной доход градоначальник получил от продажи сельскохозяйственной продукции. Каким именно видом сельского хозяйства он владеет, не указано. При этом у Ибраимова, судя по официальным данным, нет собственного жилья, машины и другого имущества.
Зато близкий родственник мэра обладает внушительным состоянием. Так, в прошлом году он получил 9 млн. 900 тыс. сомов от реализации той же сельскохозяйственной продукции и гражданско-правовых сделок. Он владеет машиной марки "Тойота РАВ 4", 100% акций компании и строением (гараж) с площадью 0,9 га.
Помимо этого родственник градоначальника владеет 31 земельным участком с общей площадью 9,8 га. Отдельно указаны еще земельные участки в 97,84 га. Таким образом, родственник градоначальника в общей сложности владеет 107 га земли.
В прошлом году Ибраимов сообщил, что его семья продала один из участков в 2,7 га президенту Алмазбек Атамбаеву.
Напомним, Ибраимов был избран мэром столицы в феврале 2016 года после ухода Кубанычбека Кулматова. До этого он три года занимал пост председателя совета директоров ОАО "МАМ".

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