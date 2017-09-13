Декларация - 2017. Родственник мэра Албека Ибраимова владеет 107 га земли

14 сентября 2017, 8:47 Комментарии

Государственная кадровая служба продолжает публиковать данные о доходах и расходах чиновников за прошлый год.

На сайте ГКС опубликована декларация мэра Бишкека Албека Ибраимова. В прошлом году по месту работы он заработал 735 тыс. сомов в виде заработной платы и других форм выплат. Но основной доход градоначальник получил от продажи сельскохозяйственной продукции. Каким именно видом сельского хозяйства он владеет, не указано. При этом у Ибраимова, судя по официальным данным, нет собственного жилья, машины и другого имущества.

Зато близкий родственник мэра обладает внушительным состоянием. Так, в прошлом году он получил 9 млн. 900 тыс. сомов от реализации той же сельскохозяйственной продукции и гражданско-правовых сделок. Он владеет машиной марки "Тойота РАВ 4", 100% акций компании и строением (гараж) с площадью 0,9 га.

Помимо этого родственник градоначальника владеет 31 земельным участком с общей площадью 9,8 га. Отдельно указаны еще земельные участки в 97,84 га. Таким образом, родственник градоначальника в общей сложности владеет 107 га земли.

В прошлом году Ибраимов сообщил, что его семья продала один из участков в 2,7 га президенту Алмазбек Атамбаеву.

Напомним, Ибраимов был избран мэром столицы в феврале 2016 года после ухода Кубанычбека Кулматова. До этого он три года занимал пост председателя совета директоров ОАО "МАМ".