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Осенью выйдут пять неизвестных рассказов Курта Воннегута

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366222_os...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447679-ru.html

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14 сентября 2017, 8:12       Комментарии

26 сентября в издательстве Seven Stories Press выходит сборник ранее неопубликованных текстов американского писателя Курта Воннегута.
Об этом сообщает издание Нож со ссылкой на журнал Dazed.
Вернувшись с фронта Второй мировой, Воннегут пошел учиться на антрополога, но забросил университет (а позже всё-таки получил научное звание по антропологии за роман "Колыбель для кошки"). Чтобы заработать на хлеб, он устроился к брату, который работал в "Дженерал электрик". В компании Воннегут занимался связями с общественностью. Днем он строчил пресс-релизы об открытиях лабораторий, а по ночам писал короткие рассказы. Пять из них так и не были опубликованы.
Спустя десять лет после смерти писателя эти истории всё-таки выйдут в печать. Сборник Complete Stories включает 97 рассказов. Один из его составителей, Дэн Уэйкфилд, в прошлом году побывал в архиве Воннегута в Блумингтоне. Там он обнаружил неизвестные рукописи.
Одну из них в 1950-х годах отклонил журнал Atlantic, заставив автора переписывать текст. Литературный агент тогда посоветовал Воннегуту приберечь эту историю до лучших времен, когда он станет знаменитым.

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