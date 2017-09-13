Осенью выйдут пять неизвестных рассказов Курта Воннегута

14 сентября 2017, 8:12 Комментарии

26 сентября в издательстве Seven Stories Press выходит сборник ранее неопубликованных текстов американского писателя Курта Воннегута.

Об этом сообщает издание Нож со ссылкой на журнал Dazed.

Вернувшись с фронта Второй мировой, Воннегут пошел учиться на антрополога, но забросил университет (а позже всё-таки получил научное звание по антропологии за роман "Колыбель для кошки"). Чтобы заработать на хлеб, он устроился к брату, который работал в "Дженерал электрик". В компании Воннегут занимался связями с общественностью. Днем он строчил пресс-релизы об открытиях лабораторий, а по ночам писал короткие рассказы. Пять из них так и не были опубликованы.

Спустя десять лет после смерти писателя эти истории всё-таки выйдут в печать. Сборник Complete Stories включает 97 рассказов. Один из его составителей, Дэн Уэйкфилд, в прошлом году побывал в архиве Воннегута в Блумингтоне. Там он обнаружил неизвестные рукописи.

Одну из них в 1950-х годах отклонил журнал Atlantic, заставив автора переписывать текст. Литературный агент тогда посоветовал Воннегуту приберечь эту историю до лучших времен, когда он станет знаменитым.