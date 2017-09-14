Посол КР в Катаре встретился с командующим Наццентра по вопросам обороны и управления кризисами

14 сентября 2017, 4:24 Комментарии

В Дохе (Катар) посол Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев встретился с командующим Национального центра по вопросам обороны и управления кризисами Катара бригадным генералом Джассимом Ахмедом Аль-Моханнади. Как сообщает МИД КР, в ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы развития кыргызско-катарского военного сотрудничества. В частности, рассмотрены итоги визита делегации Министерства обороны Катара в Кыргызстан в апреле 2017 года, а также перспективы взаимодействия оборонных ведомств двух стран.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейших шагах по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.