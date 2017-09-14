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Новости Кыргызстана

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Посол КР в Катаре встретился с командующим Наццентра по вопросам обороны и управления кризисами

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447677-ru.html

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Омурбек Бабанов встретился с молодыми жителями Оша

14 сентября 2017, 4:24       Комментарии

В Дохе (Катар) посол Кыргызской Республики Нуран Ниязалиев встретился с командующим Национального центра по вопросам обороны и управления кризисами Катара бригадным генералом Джассимом Ахмедом Аль-Моханнади. Как сообщает МИД КР, в ходе состоявшейся беседы обсуждены вопросы развития кыргызско-катарского военного сотрудничества. В частности, рассмотрены итоги визита делегации Министерства обороны Катара в Кыргызстан в апреле 2017 года, а также перспективы взаимодействия оборонных ведомств двух стран.
По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейших шагах по укреплению сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

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