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Новости Кыргызстана

Директор Ботанического сада им. Э.Гареева освобождён от занимаемой должностиДиректор Ботанического сада им. Э.Гареева освобождён от занимаемой должности

В Центральной Азии растет количество потребления наиболее опасных наркотиков, - отчет

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447676-ru.html

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14 сентября 2017, 2:43       Комментарии

В Центральной Азии растет количество потребления опиоидов - наиболее опасного вида наркотиков. Об этом говорится в докладе УНП ООН.
По оценкам экспертов, в 2015 году наркотики потребляли хотя бы один раз четверть миллиарда человек, это примерно 5% взрослого населения мира. Ежегодно от потребления наркотиков умирают 28 млн человек. Только в 2015 году появилось более 400 новых видов психоактивных веществ, это коснулось также и Центральную Азию.
Новый вид наркотиков по-прежнему является наиболее опасным видом наркотиков в плане здоровья. Потребление его связано с риском передозировки, риском заболевания инфекционных болезней, таких как ВИЧ и гепатит С.
Так, согласно отчету, в Кыргызстане только в 2015 году зарегистрировано 9 тыс. человек, употребляющих наркотики, а число ВИЧ-инфицированных только растет, в 2015 году было зарегистрировано 103 тыс. человек. Таким образом, Кыргызстан занимает 2 место по этой болезни среди стран Центральной Азии.

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