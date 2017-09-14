В Центральной Азии растет количество потребления наиболее опасных наркотиков, - отчет

14 сентября 2017, 2:43 Комментарии

В Центральной Азии растет количество потребления опиоидов - наиболее опасного вида наркотиков. Об этом говорится в докладе УНП ООН.

По оценкам экспертов, в 2015 году наркотики потребляли хотя бы один раз четверть миллиарда человек, это примерно 5% взрослого населения мира. Ежегодно от потребления наркотиков умирают 28 млн человек. Только в 2015 году появилось более 400 новых видов психоактивных веществ, это коснулось также и Центральную Азию.

Новый вид наркотиков по-прежнему является наиболее опасным видом наркотиков в плане здоровья. Потребление его связано с риском передозировки, риском заболевания инфекционных болезней, таких как ВИЧ и гепатит С.

Так, согласно отчету, в Кыргызстане только в 2015 году зарегистрировано 9 тыс. человек, употребляющих наркотики, а число ВИЧ-инфицированных только растет, в 2015 году было зарегистрировано 103 тыс. человек. Таким образом, Кыргызстан занимает 2 место по этой болезни среди стран Центральной Азии.