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Директор Ботанического сада им. Э.Гареева освобождён от занимаемой должности

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/direktor-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447675-ru.html

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13 сентября 2017, 22:23       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Премьер-министр КР Сапар Исаков принял соответствующие меры по итогам расследования причин серии пожаров на территории Ботанического сада имени Э.Гареева Национальной академии наук Кыргызской Республики.
Исполняющий обязанности директора Ботанического сада им. Э.Гареева, кандидат биологических наук Медет Ахматов освобождён от занимаемой должности с 13 сентября 2017 года.
За июль-август месяцы 2017 года на территории Ботанического сада в г. Бишкек имели место 8 пожаров. Локальные пожары заняли площадь от 10 до 100 кв. м. Пожары были потушены вовремя, не давая огню выйти за рамки очага возгорания и не причинив существенного ущерба Ботаническому саду.
Причинами пожара во всех случаях были брошенные по неосторожности посторонними прохожими лицами окурки сигарет.
Отметим, что со стороны руководства Ботанического сада не были исполнены предписания Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве КР, в частности не осуществлялся своевременный полив травы, что привело к быстрой засухе территории сада, не были убраны и скошены засохшие травы и растения.
В настоящее время разрабатывается проект Плана первоочередных мер и проект Концепции по восстановлению Ботанического сада.
Национальная академия наук Кыргызской Республики на сегодняшний день принимает меры по недопущению проникновения посторонних лиц на территорию сада, усиливая охрану при входе в Ботанический сад.

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