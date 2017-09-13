С этого года мы сможем узнать, какой процент госслужащих знает кыргызский язык, - вице-премьер

13 сентября 2017, 22:04 Комментарии

Сегодня мы не можем сказать, какой процент госслужащих знает кыргызский язык. Об этом 13 сентября на заседании парламента сказала вице-премьер Чолпон Султанбекова.

"Сегодня у нас еще нет такого мониторинга. Но "Кыргызтест" начал свою работу и начиная с этого года мы сможем узнать, какой процент госслужащих знает кыргызский язык. Мы делаем все возможное, чтобы каждый чиновник знал наш кыргызский язык и было бы хорошо, если бы все чиновники стали говорить на госязыке", - сказала она.