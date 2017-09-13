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Новости Кыргызстана

Директора Ботсада в Бишкеке уволили из-за постоянных пожаровДиректора Ботсада в Бишкеке уволили из-за постоянных пожаров

С этого года мы сможем узнать, какой процент госслужащих знает кыргызский язык, - вице-премьер

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447674-ru.html

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13 сентября 2017, 22:04       Комментарии

Сегодня мы не можем сказать, какой процент госслужащих знает кыргызский язык. Об этом 13 сентября на заседании парламента сказала вице-премьер Чолпон Султанбекова.
"Сегодня у нас еще нет такого мониторинга. Но "Кыргызтест" начал свою работу и начиная с этого года мы сможем узнать, какой процент госслужащих знает кыргызский язык. Мы делаем все возможное, чтобы каждый чиновник знал наш кыргызский язык и было бы хорошо, если бы все чиновники стали говорить на госязыке", - сказала она.

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