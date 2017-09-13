Директора Ботсада в Бишкеке уволили из-за постоянных пожаров

13 сентября 2017, 21:40 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Исполняющий обязанности директора Ботанического сада имени Э. Гареева Медет Ахматов освобожден от занимаемой должности, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Премьер-министр Сапар Исаков принял такое решение по итогам расследования причин серии пожаров на территории Ботсада. Согласно данным кабмина, в июле и августе этого года на территории парка произошло восемь пожаров, площадь возгорания составляла от 10 до 100 квадратных метров. Причинами во всех случаях были брошенные прохожими окурки сигарет.

"Со стороны руководства Ботсада не были исполнены предписания Госинспекции по экологической и технической безопасности. В частности, несвоевременно поливали траву, что привело к быстрой засухе на территории, не были убраны и скошены засохшие растения", - говорится в сообщении.

В настоящее время разрабатывается проект плана первоочередных мер и проект концепции по восстановлению Ботанического сада. Национальная академия наук принимает меры по недопущению проникновения на территорию посторонних лиц, усиливается охрана на входе.

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