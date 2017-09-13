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О чем говорила молодежь Оша с Омурбеком Бабановым?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447672-ru.html

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Омурбек Бабанов встретился с молодыми жителями Оша

Омурбек Бабанов встретился с молодыми жителями Оша

13 сентября 2017, 21:00       Комментарии

В городе Ош в филармонии имени Р. Абдыкадырова состоялась встреча кандидата в президенты Омурбека Бабанова с молодежью, в ходе которой он презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".
После презентации программы молодые люди задали свои вопросы кандидату в президенты.
Арген Садирбев поинтересовался, отражены ли в программе политика вопросы спорта и культуры.
"Я очень радуюсь, когда вижу, как современная молодежь увлекается спортом, выступает за здоровый образ жизни. Конечно, нужно развивать большой спорт, и для этого нужно поддерживать спортсменов. Они должны заниматься только спортом, нужно взращивать профессиональных спортсменов, которые с помощью спорта смогут и зарабатывать себе на жизнь, а быть орудием в чьих-то руках и выполнять чьи-то поручения", - сказал Омурбек Бабанов.
Нурсултан Тороев задал вопрос относительно социальных проектов кандидата.
"Мы знаем вас как миллиардера. Но что вы сделали для страны?" - спросил молодой человек.
Политик отметил, что давно занимается многими социальными проектами, но не пиарится на благотворительности.
"С 2002-года ежегодно 150 детей из малообеспеченных семей учатся бесплатно в лицее, которая названа в честь моего отца. Но самым главным социальным проектом своей жизни я считаю то, чем занимаюсь в политике. Я пытаюсь улучшить жизнь кыргызстанцев. Не это ли социальный проект? Благодаря моей инициативе отказа от депутатских привилегий, мы сэкономили в бюджете 100 млн сомов? Это не помощь государству? Я хочу, чтобы граждане Кыргызстана жили лучше, чем сейчас, и считаю эту цель своим главным проектом", - сказал Омурбек Бабанов.
Студенты также задавали вопросы по улучшению ситуации в сфере энергетики, привлечению инвестиций, развитию экономики, улучшения качества образования.
Программа "Путь вперед!" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:
* "Новый стиль управления государством"
* "Новая экономика и социальная политика"
* "Страна без коррупции. Независимая судебная система"
* "Безопасная страна"
* "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие".

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