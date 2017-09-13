Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.83 $/гр (+0.19) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +18°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Директор Ботанического сада Медет Ахматов освобождён от занимаемой должностиДиректор Ботанического сада Медет Ахматов освобождён от занимаемой должностиО чем говорила молодежь Оша с Омурбеком Бабановым?О чем говорила молодежь Оша с Омурбеком Бабановым?

Судебная коллегия Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу А. К. Келдибекова

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447671-ru.html

Похожие новости

Адвокаты Саляновой искусственно тянут судебный процесс – Генпрокуратура

Б.Торобаев вышел из соглашения об объединении с К.Ташиевым, А.Келдибековым и А.Мадумаровым

Женщина, задержанная с патроном в здании Верховного суда, носила его как талисман — ВС КР

Снайпер из Донбасса пыталась проникнуть в здание Верховного суда КР — ГУВД

Бакетаев: Торобаев, Ташиев, Мадумаров и Келдибеков вряд ли объединятся

13 сентября 2017, 21:01       Комментарии

Сегодня, 13 сентября судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики рассмотрела кассационную жалобу А. К. Келдибекова на решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому оставлено в силе постановление ЦИК КР от 4 сентября 2017 года об отказе в регистрации кандидатом на должность Президента КР А. К. Келдибекову в связи с не погашенной и не снятой судимостью. Постановлением судебной коллегии Верховного суда Кыргызской Республики решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.
Также судебная коллегия рассмотрела кассационную жалобу кандидата на должность Президента Кыргызской Республики И. А. Масалиева на определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому судом первой инстанции кандидату было отказано в принятии административного иска в связи с пропуском срока на обращение в суд.
Постановлением судебной коллегии Верховного суда Кыргызской Республики определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум