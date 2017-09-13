Судебная коллегия Верховного суда КР рассмотрела кассационную жалобу А. К. Келдибекова

13 сентября 2017, 21:01 Комментарии

Сегодня, 13 сентября судебная коллегия по административным и экономическим делам Верховного суда Кыргызской Республики рассмотрела кассационную жалобу А. К. Келдибекова на решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому оставлено в силе постановление ЦИК КР от 4 сентября 2017 года об отказе в регистрации кандидатом на должность Президента КР А. К. Келдибекову в связи с не погашенной и не снятой судимостью. Постановлением судебной коллегии Верховного суда Кыргызской Республики решение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.

Также судебная коллегия рассмотрела кассационную жалобу кандидата на должность Президента Кыргызской Республики И. А. Масалиева на определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года, согласно которому судом первой инстанции кандидату было отказано в принятии административного иска в связи с пропуском срока на обращение в суд.

Постановлением судебной коллегии Верховного суда Кыргызской Республики определение Межрайонного суда г.Бишкек от 8 сентября 2017 года оставлено в силе.