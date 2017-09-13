Директор Ботанического сада Медет Ахматов освобождён от занимаемой должности

13 сентября 2017, 21:18 Комментарии

Исполняющий обязанности директора Ботанического сада имени Э.З.Гареева Медет Ахматов освобождён от занимаемой должности с 13 сентября 2017 года. За июль-август месяцы 2017 года на территории Ботанического сада имени Э. Гареева произошли 8 пожаров. Локальные пожары заняли площадь от 10 до 100 кв. м.

"Отметим, что со стороны руководства Ботанического сада им. Э.З.Гареева не были исполнены предписания Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, в частности не осуществлялся своевременный полив травы, что привело к быстрой засухе территории сада, не были убраны и скошены засохшие травы и растения", - говорится в сообщении правительства.